10 февраля 2017, 07:38

Происшествия

Более 400 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии

Zuma\TASS\Shalasah Talista

Более 400 черных дельфинов-гринд выбросились на берег Южного острова Новой Зеландии, сообщает сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на New Zealand Herald.

Волонтеры, участвующие в масштабной операции по их спасению, смогли снять с мели около 100 животных, однако большая часть из них все же погибла.

Спасенные дельфины все еще остаются в бухте. Есть опасения, что они могут вновь выброситься на сушу, поэтому спасатели на лодках пытаются указать им нужное направление, чтобы они выплыли в открытое море.

Это один из самых масштабных инцидентов, связанных с гибелью китов или дельфинов в Новой Зеландии.

ЧП Новая Зеландия киты жизнь в мире

