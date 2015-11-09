Эвакуированные жильцы дома в Щелково вернулись в свои квартиры

Жильцы обрушившегося дома в Щелкове возвращаются домой

Жители Щелково, эвакуированные накануне из-за повреждения балки перекрытия дома, вернулись в свои квартиры, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Напомним, в четырехэтажном кирпичном жилом доме в Щелкове произошло обрушение балки между этажом и чердачным помещением. Упавшая балка повредила трубопровод горячего водоснабжения, никто не пострадал.

В результате было эвакуировано 110 жильцов, в том числе 25 детей. Часть из них отправились к родственникам, остальные были размещены в ДК "Славия".

В настоящее время подача всех систем жизнеобеспечения восстановлена, жильцы вернулись в свои квартиры.

Проводится экспертиза поврежденного потолочного покрытия. Как сообщает Агентство "Москва", причиной обрушения балки могла стать ветхость деревянных перекрытий.