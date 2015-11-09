В Щелково из-за обрушения в жилом доме сотрудники МЧС эвакуировали 110 человек

Фото: m24.ru

В подмосковном Щелково в четырехэтажном кирпичном жилом доме произошло обрушение балки между этажом и чердачным помещением, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Упавшая балка повредила трубопровод горячего водоснабжения. Погибших и пострадавших нет. Эвакуированы 110 жильцов, из них 25 человек детей, которые временно размещены в ДК "Славия".

К ликвидации последствий ЧП привлекли 39 человек, 14 единиц техники, в том числе от МЧС девять человек, три единицы техники.