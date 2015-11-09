Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября 2015, 00:39

Происшествия

В Щелково из-за обрушения в жилом доме сотрудники МЧС эвакуировали 110 человек

Фото: m24.ru

В подмосковном Щелково в четырехэтажном кирпичном жилом доме произошло обрушение балки между этажом и чердачным помещением, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Упавшая балка повредила трубопровод горячего водоснабжения. Погибших и пострадавших нет. Эвакуированы 110 жильцов, из них 25 человек детей, которые временно размещены в ДК "Славия".

К ликвидации последствий ЧП привлекли 39 человек, 14 единиц техники, в том числе от МЧС девять человек, три единицы техники.

Сайты по теме


ЧП эвакуация пострадавшие жилой дом мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика