09 марта 2016, 13:25

Происшествия

В Домодедове на женщину с ребенком упала глыба льда

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В городском округе Домодедово с крыши дома на женщину с ребенком упала глыба льда. По этому факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

"По предварительным данным, ребенок не пострадал. Женщина, получившая небольшие травмы, осмотрена врачами и отпущена домой", – говорится в сообщении.

В ближайшее время пострадавшую опросят следователи. Они также установят, на кого из должностных лиц возложена ответственность за содержание крыши дома, с которой упала наледь. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

