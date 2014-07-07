Из поезда в тоннеле под Ла-Маншем эвакуировали сотни человек

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Из поезда "Евростар", направлявшегося из Лондона во Францию через тоннель под Ла-Маншем, эвакуировали сотни пассажиров, сообщает МИА "Россия сегодня".

Инцидент произошел рано утром из-за проблемы с линией электропередачи. Никто из пассажиров не пострадал. На вокзал во Франции из поезда были доставлены 382 пассажира и четыре собаки. Теперь люди ждут прибытия поезда, чтобы забрать свои машины.

Из-за поломки поезда "Евростар" следуют с шестичасовыми задержками, и, по всей видимости, перебои в их работе будут продолжаться до конца дня.