Россиян среди пострадавших в результате терактов в Лондоне нет – посольство

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Yui Mok

Россиян среди пострадавших в серии нападений в Лондоне нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой представителя посольства РФ.

Вечером 3 июня микроавтобус наехал на людей на Лондонском мосту. После этого из машины вышли три вооруженных ножами человека и напали на людей. Полиция позже заявила об инцидентах на рынке Боро рядом с мостом, а также о ЧП в районе Воксхолл, не уточнив при этом подробностей.

Позже появилась уточненная информация, согласно которой инцидент в Воксхолле не связан с тем, что случилось на мосту и рынке рядом с ним.

Уже известно, что в результате серии нападений есть не только раненые, но и погибшие. Их число уточняется. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своем заявлении назвала случившееся «потенциальным актом терроризма». В полиции официально назвали нападения на мосту и рынке терактами.