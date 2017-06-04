Полиция сообщила о жертвах в результате серии атак в Лондоне

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Dominic Lipinski

Британская полиция сообщила о пострадавших и погибших в результате серии нападений в Лондоне вечером 3 июня. Данную информацию со ссылкой на правоохранителей передает Reuters.

Ранее сообщалось, что микроавтобус наехал на людей на Лондонском мосту. Очевидцы писали, что из него вышли три человека с ножами и напали на людей. Изначально была информации об около 20 раненых. Полиция позже заявила об инцидентах на рынке Боро рядом с мостом, а также о ЧП в районе Воксхолл, не уточнив при этом подробностей.

Ближайшие улицы были перекрыты, станции метро и расположенный неподалеку железнодорожный вокзал закрыты. Полиция считает, что в городе произошел террористический акт.

Точное число пострадавших и погибших не сообщается. Информации о том, есть ли среди пострадавших россияне, нет.