Микроавтобус наехал на людей на мосту в Лондоне

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Dominic Lipinsk

Микроавтобус вечером в субботу, 3 июня наехал на людей на мосту в Лондоне. Об этом сообщает Telegraph. По предварительным данным, ранения получили около 20 человек.

Место происшествия оцеплено, находящиеся рядом станции метро закрыты. Издание информирует, что некоторые из находившихся на мосту людей сообщили о жертвах с ножевыми ранениями.

По данным BBC, которое ссылается на очевидца, трое неизвестных с ножами вышли из микроавтобуса, который наехал на людей, и пошли в толпу. Официального подтверждения этому нет.

В СМИ также появляются сообщения о том, что неизвестный напал с ножом на посетителей ресторана, который находится рядом с Лондонским мостом.