03 марта 2017, 10:30

Происшествия

Спасатели завершили работы на месте обрушения тоннеля в ТиНАО

Фото: ТАСС,Александр Щербак

Спасители завершили работы по разбору завалов после обрушения конструкций в строящемся тоннеле на Калужском шоссе, сообщает Агентство "Москва".

Работы продолжались всю ночь, в результате которых было найдено тело второго погибшего.

Строящийся тоннель обрушился днем 2 марта на площади 40 квадратных метров на 23-м километре Калужского шоссе. Предварительная причина происшествия – нарушение правил производства работ.

В результате обрушения два человека погибли и трое пострадали.

После ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

О тоннеле, версиях случившегося и реакции властей, читайте в подробном тексте сетевого издания m24.ru.

