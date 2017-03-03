Спасатели завершили работы на месте обрушения тоннеля в ТиНАО

Фото: ТАСС,Александр Щербак

Спасители завершили работы по разбору завалов после обрушения конструкций в строящемся тоннеле на Калужском шоссе, сообщает Агентство "Москва".

Работы продолжались всю ночь, в результате которых было найдено тело второго погибшего.