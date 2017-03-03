Спасатели завершили работы на месте обрушения тоннеля в ТиНАО

Фото: ТАСС,Александр Щербак
Спасители завершили работы по разбору завалов после обрушения конструкций в строящемся тоннеле на Калужском шоссе, сообщает Агентство "Москва".
Работы продолжались всю ночь, в результате которых было найдено тело второго погибшего.
В результате обрушения два человека погибли и трое пострадали.
После ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
