02 августа 2017, 20:10

Происшествия

Россияне пострадали при взрыве боеприпасов в Абхазии

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

27 человек пострадали от взрыва на военном складе в Абхазии, среди них – 19 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Тамаза Цахнакия.

По его словам, их доставили в больницы Сухума, Нового Афона и Гудауты.

2 августа на складе боеприпасов в селе Приморское прогремел взрыв. В числе пострадавших есть отдыхающие, которые оказались неподалеку от места происшествия. Врачи Республиканской больницы, куда доставили четверых человек, заявили, что их жизни ничего не угрожает.

ЧП Абхазия пострадавшие россияне взрыв жизнь в мире

