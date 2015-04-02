Судьба 15 членов экипажа затонувшего траулера остается неизвестной

Фото: NIC BOTHMA/EPA/Архив

Судьба 15 членов экипажа затонувшего в Охотском море траулера "Дальний Восток" пока остается неизвестной. Шансов остаться в живых у моряков, которые могут находиться в ледяной воде после крушения практически не осталось, сообщает МИА "Россия сегодня".

По данным источника, после крушения на воде было обнаружено четыре плота с людьми, которых подняли на борт проходящие суда. Больше плотов на поверхности воды нет.

Гидрокостюмы позволяют выжить в ледяной воде максимум 15-20 минут. Ранее сообщалось, что температура воды в районе крушения судна около ноля градусов.

Большой автономный траулер "Дальний Восток" затонул в акватории Охотского моря в 300 километрах от Магадана в ночь на четверг. На борту судна, по предварительным данным, находились 78 россиян и 54 иностранца.

Из 132 человек, находившихся на борту траулера, 117 подняты из воды (54 погибших). Остается неизвестной судьба 15 рыбаков.