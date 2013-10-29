Центробанк начал выпускать "Банковскую азбуку"

Фото: ИТАР-ТАСС

Банк России начал выпуск "Банковской азбуки". Первая брошюра опубликована на сайте ЦБ и посвящена банковским вкладам.

В ней доступном языком разъясняются основные понятия, которые необходимо знать при открытии вклада.

Так, в "Банковской азбуке" указаны правила использования вкладов, их страхования и наследования, а также объясняется, в какой валюте могут быть сделаны вложения и как рассчитать по ним проценты.

Планируется, что выпуски таких брошюр станут регулярными. Две следующие будут посвящены ипотеке и потребительским кредитам.