Центробанк начал выпускать "Банковскую азбуку"

Фото: ИТАР-ТАСС
Банк России начал выпуск "Банковской азбуки". Первая брошюра опубликована на сайте ЦБ и посвящена банковским вкладам.
В ней доступном языком разъясняются основные понятия, которые необходимо знать при открытии вклада.
Так, в "Банковской азбуке" указаны правила использования вкладов, их страхования и наследования, а также объясняется, в какой валюте могут быть сделаны вложения и как рассчитать по ним проценты.
Планируется, что выпуски таких брошюр станут регулярными. Две следующие будут посвящены ипотеке и потребительским кредитам.
Сайты по теме