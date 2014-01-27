ЦБ предостерегает от обмена биткоинов на рубли

Фото: ИТАР-ТАСС

Центробанк предостерегает россиян от обмена виртуальных валют на рубли, а также на иностранную валюту. Данные операции Центробанк расценивает как сомнительные, сообщает в понедельник пресс-служба Банка России.

Операции по виртуальным валютам, в частности по биткоинам, имеют спекулятивный характер и несут высокий риск потери стоимости, говорится в документе. В нем также отмечается, что законодательство России запрещает использовать денежные суррогаты на территории страны.

"Банк России предостерегает граждан и юридических лиц, прежде всего кредитные организации и некредитные финансовые организации, от использования виртуальных валют для их обмена на товары или на денежные средства в рублях и в иностранной валюте", - отмечает ЦБ РФ.

Обмен виртуальных валют на рубли и иностранную валюту, а также на товары и услуги на территории России будет рассматриваться как "потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций", предупреждает Банк России. Отношение государства к этим операциям будет строиться в соответствии с законодательством о противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем.