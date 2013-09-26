Центробанк выпустит монету, посвященную Александро-Невской лавре

Фото: cbr.ru

Центробанк 30 сентября выпустит в обращение памятную серебряную монету серии "Памятники архитектуры России". Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.

Монета номиналом 25 рублей, посвящена Свято-Троицкой Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге, будет выпущена тиражом в 1,5 тысячи штук. Монета изготовлена из сплава 925-й пробы.

На лицевой стороне монеты в круге будет расположено рельефное изображение эмблемы Банка России – двуглавого орла, а на оборотной стороне – рельефное изображения Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры. Вверху – образ святого благоверного князя Александра Невского – внизу – эмблема лавры.