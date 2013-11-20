Центробанк отозвал лицензию у одного из крупнейших банков

Центральный банк России с 20 ноября отозвал лицензию у "Мастербанка".

Как сообщает пресс-служба ЦБ, решение было принято в связи с недостоверностью отчетных данных, нарушающей закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".

"Кредитная организация была вовлечена в проведение крупномасштабных сомнительных операций, руководство и собственники банка не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности", - уточняет Центробанк.

"Мастербанк" входит в сотню крупнейших банков России по финансовым показателям: активы организации 1 ноября 2013 года составили 80,87 млрд рублей (на 1,62% меньше, чем 1 октября этого года).

Напомним, за последний месяц Центробанк запретил деятельность еще двух кредитных учреждений – "Принтбанка" и "Стройиндбанка". У первого банка лицензия была отозвана в связи с "неоднократным нарушением требований законодательства в течение одного года", а у второго - за нарушение требований закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Кроме того, 20 ноября ЦБ отозвал лицензию челябинского коммерческого банка "Ураллига".