Visa присоединилась к Национальной системе платежных карт России

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Международная платежная система Visa заключила договор о сотрудничестве с Национальной системой платежных карт, которая была создана при Банке России, сообщает пресс-служба регулятора.

Стороны договорились "об оказании операционных услуг и услуг платежного клиринга по операциям внутри страны с использованием карт Visa процессинговым центром НСПК".

Кроме того, между двумя платежными системами, а также Банком России был заключен трехсторонний договор, определяющий порядок оказания расчетных услуг.

Напомним, в январе 2015 года к Национальной системе платежных карт присоединилась платежная система MasterCard.

В начале февраля через НСПК с картами MasterCard начали работать первые пять российских банков. Речь идет о "Газпромбанке", АБ "Россия", СМП Банке, ОАО "Банк "Александровский" и "МДМ Банке".

Национальная система платежных карт была создана в 2014 году после того, как некоторые российские банки подпали под действие американских санкций. Международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими банками.

НСПК собирается создать операционно-клиринговый центр для обработки внутрироссийских операций по картам в первом квартале 2015 года,а выпуск собственных карт начнется в декабре 2015 года. При этом системы, не являющиеся национально значимыми, должны перейти на процессинг НСПК или внести взнос в Центробанк.