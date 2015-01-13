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13 января 2015, 11:39

MasterCard присоединилась к национальной платежной системе России

Центробанк MasterCard национальная платежная система Visa договор

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

MasterCard заключила договор о сотрудничестве с Национальной системой платежных карт, которая была создана при Центробанке, сообщает пресс-служба регулятора.

"Заключение данного договора позволяет приступить к поэтапному переводу внутрироссийских транзакций по картам MasterCard на процессинг в НСПК", - отмечается в релизе Центробанка. При этом Банк России будет осуществлять функции расчетного центра.

Подобное соглашение пока не подписано с платежной системой Visa. "Договор с Visa находится в стадии обсуждения для подготовки к подписанию", - сообщил агентству "Интерфакс" источник в Центробанке.

Ранее MasterCard опровергла слухи о проблемах с функционированием в России. "MasterCard знает о слухах, которые распространяются в России в отношении функционирования платежных систем. Мы заверяем, что не существует каких-либо обстоятельств, негативно влияющих на работу сети MasterCard в России, мы продолжаем работать как значимый оператор платежной системы на российском рынке", - заявил топ-менеджер компании в России Илья Рябой.

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До этого и представители платежной системы Visa сообщили, что компания не намерена блокировать карты российских банков. "Visa продолжает предоставлять услуги по обработке платежей по своим картам в России в обычном режиме", - заверил представитель компании. По его словам, Россия продолжает являться приоритетным рынком для Visa, компания продолжает работу с клиентами и партнерами.

Напомним, что Национальная система платежных карт (НСКП) была создана в 2014 году после того, как некоторые российские банки подпали под действие американских санкций. Международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими банками.

НСПК собирается создать операционно-клиринговый центр для обработки внутрироссийских операций по картам в первом квартале 2015 года,а выпуск собственных карт начнется в декабре 2015 года. При этом системы, не являющиеся национально значимыми, должны перейти на процессинг НСПК или внести взнос в Центробанк.

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