Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

11 декабря 2014, 19:50

Отток капитала из России в 2015 году составит 120 млрд долларов

Центробанк отток капитала

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Центробанк России прогнозирует, что отток капитала из России в будущем году составит около 120 миллиардов долларов. Об этом рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, сообщает "Интерфакс".

Центробанк ожидает, что средняя цена на нефть в 2015-2017 годах составит около 80 долларов за баррель.

По оценке Минэкономразвития, в этом году из страны "утекло" более 125 миллиардов долларов. Отметим, что в 2008 году в период мирового финансового кризиса, из России ушло около 133 миллиардов долларов.

Обычно бегство капитала считают одним из признаков наступления кризиса в экономике страны. Однако в 2012 году заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что отток капитала из страны положительно влияет на экономику.

"Отток капитала, это некий балансирующий поток, который убирает из экономики ликвидность, которую экономика не может переварить", - подчеркнул Моисеев.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать