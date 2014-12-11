Отток капитала из России в 2015 году составит 120 млрд долларов

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Центробанк России прогнозирует, что отток капитала из России в будущем году составит около 120 миллиардов долларов. Об этом рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, сообщает "Интерфакс".

Центробанк ожидает, что средняя цена на нефть в 2015-2017 годах составит около 80 долларов за баррель.

По оценке Минэкономразвития, в этом году из страны "утекло" более 125 миллиардов долларов. Отметим, что в 2008 году в период мирового финансового кризиса, из России ушло около 133 миллиардов долларов.

Обычно бегство капитала считают одним из признаков наступления кризиса в экономике страны. Однако в 2012 году заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что отток капитала из страны положительно влияет на экономику.

"Отток капитала, это некий балансирующий поток, который убирает из экономики ликвидность, которую экономика не может переварить", - подчеркнул Моисеев.