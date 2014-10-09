В России появилась десятирублевая монета с видами Крыма

Фото: M24.ru

ЦБ выпустил монеты под названием "Вхождение в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополя". Монеты выпущены тиражом 10 миллионов штук, сообщает пресс-служба банка.

Номинал монеты - 10 рублей. На оборотной стороне одной монеты в центре расположено рельефное изображение замка "Ласточкино гнездо" на фоне очертания Крымского полуострова. На второй монете в центре находится рельефное изображение памятника "Затопленным кораблям" в Севастополе. Он также изображен на фоне Крымского полуострова, на котором звездой отмечено расположение Севастополя.

Фото: cbr.ru

Напомним, что 6 марта в Крыму прошел референдум, на котором 96,7 процента избирателей проголосовали за воссоединение с Россией. На следующий день Верховный Совет провозгласил Крым независимым государством, а Госсовет обратился к руководству России с просьбой принять республику в состав РФ. 18 марта в Георгиевском зале Кремля после обращения президента Владимира Путина к Федеральному Собранию был подписан межгосударственный договор о принятии в состав России двух субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополь.

Фото: cbr.ru

Кроме того, Банк России выпустил памятные монеты из драгоценных металлов номиналом 3 рубля "Гостиный двор, город Оренбург", номиналом 1000 рублей "Учреждение Судебных Установлений от 20 ноября 1864 года", посвященную 150-летию эпохи Великих реформ. Также были выпущены монеты из недрагоценных металов номиналом 10 рублей серии "Города воинской славы" Анапа и номиналом 5 рублей серии "70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов": Битва за Ленинград, Белорусская операция, Львовско-Сандомирская операция, Ясско-Кишиневская операция.