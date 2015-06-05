Центробанк планирует в 2017 году создать новую платежную систему

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Центробанк планирует в 2017 году запустить пилотный проект по созданию новой платежной системы вместо действующей сейчас системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП). Об этом сообщала журналистам зампред Банка России Ольга Скоробогатова в рамках Международного банковского конгресса, передает ТАСС.

"Существующая платежная систем была создана десятки лет назад. Безусловно, она развивалась, но она уже не отвечает потребностям участников рынка и банков. Поэтому новая платежная система – это непосредственно проведение платежей через расчетную сеть Банка России. Именно она будет в 2017 году создана", – сказала она.

По словам Скоробогатовой, БЭСП сейчас работает как срочный платеж для одного поручения, а банкам удобно, чтобы это был реестр платежей.

"Это будет абсолютно новый гибрид срочных и несрочных платежей", – подчеркнула зампред ЦБ.

Первой российской платежной карте дали название "Мир"

Напомним, в прошлом году в России была создана Национальная система платежных карт (НСПК). Ее запустили после того, как некоторые российские банки подпали под действие американских санкций. Международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты.

С 1 апреля все операции с банковскими картами международных платежных систем в России должны проводится только через Национальную систему платежных карт. Таким образом, операции по любым картам обрабатываются внутри страны и не зависят от внешнеполитической ситуации.

Выпуск собственной платежной карты НСПК запланирован на декабрь 2015 года. С помощью карты можно будет совершать привычные операции – оплачивать товары и услуги, снимать наличные и так далее. Название и логотип карты выберут в ходе конкурса, отмечается на сайте национальной системы. По результатам голосований российская платежная карта получила название "Мир".