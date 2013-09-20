В столице поставят спектакль создателя театра жестокости Антонена Арто

"Афиша": АРТО открывает сезон театром жестокости

18 и 19 сентября на сцене Центра Мейерхольда театр "Актерско-режиссерское театральное общество" (АРТО) поставит спектакль "Крюотэ". В его основе - тексты французского драматурга и театрального деятеля Антонена Арто, создавшего театр жестокости.

Арто воспринимал жестокость, как необходимую часть творчества, проявляющуюся в бескомпромиссности актера к самому себе. В спектакле много пластики, света и видео, немного от театра абсурда, немного - от сюрреализма.

"Мы рассказываем о тенденции театра, о том, куда он заходит, и против чего мы лично выступаем", - сообщил режиссер Николай Рощин.

Команда-лаборатория, бунтующая против отживающих традиций в искусстве, пройдется своей игрой по недобросовестным театральным деятелям.

Начало спектакля - в 20:00, стоимость билетов - от 300 рублей.