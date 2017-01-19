В "Люмьерах" покажут премьерный спектакль детской студии танца ЦЕХ-1

Танцевальный спектакль "К Человеку" и проект "Дети Детям"

Премьера и мастер-класс по contemporary dance для детей

Дата: 21 января, 16:00

Место: Болотная набережная, д. 3, стр. 1, Центр фотографии имени братьев Люмьер

Фото: lumiere.ru

Ради чего идти: помимо премьерного показа спектакля, юные ученики танцевальной студии ЦЕХ-1 проведут мастер-класс по современному танцу. Приглашая зрителей к совместному путешествию-исследованию, танцовщики постраются ответить на вопрос: как может измениться пространство от нашего присутствия?

Что еще: у зрителей спектакля будет также последняя возможность увидеть выставки "Михаил Барышников. Метафизика тела" и "По следам "Жертвоприношения". Посвящение Андрею Тарковскому", которые закроются 22 января.

Подробности – по ссылке.

Стоимость полного билета – 430 рублей.