Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января 2017, 16:11

Культура

В "Люмьерах" покажут премьерный спектакль детской студии танца ЦЕХ-1

Танцевальный спектакль "К Человеку" и проект "Дети Детям"

Премьера и мастер-класс по contemporary dance для детей

Дата: 21 января, 16:00

Место: Болотная набережная, д. 3, стр. 1, Центр фотографии имени братьев Люмьер

Фото: lumiere.ru

Ради чего идти: помимо премьерного показа спектакля, юные ученики танцевальной студии ЦЕХ-1 проведут мастер-класс по современному танцу. Приглашая зрителей к совместному путешествию-исследованию, танцовщики постраются ответить на вопрос: как может измениться пространство от нашего присутствия?

Что еще: у зрителей спектакля будет также последняя возможность увидеть выставки "Михаил Барышников. Метафизика тела" и "По следам "Жертвоприношения". Посвящение Андрею Тарковскому", которые закроются 22 января.

Подробности – по ссылке.

Стоимость полного билета – 430 рублей.

Центр фотографии имени братьев Люмьер театр танцев Цех время с детьми

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика