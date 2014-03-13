Фотограф Арно Рафаэль Минккинен расскажет о теории "силы трех"

27 марта в Центре фотографии имени братьев Люмьер состоится мастер-класс мастера художественной фотографии Арно Рафаэля Минккинена. Гости мероприятия научатся "силе трех" - теории, по которой три разных изображения, сделанные в одном духе, составляют головоломку.

Фото: lumiere.ru

Мастер-класс начнется с портфолио-ревью. Каждому участнику предлагается принести 10-12 фотографий, которые получат оценку мастера фотографии Арно Минккинена. Сначала Арно выберет одну фотографию из портфолио участников. Второе изображение будет сделано во время обеденного перерыва, а третье фото участники вышлют Арно через две недели после мастер-класса по почте.

"Одно изображение может быть обложкой книги или победителем конкурса, но оно очень мало рассказывает нам о том, как фотограф видит мир. С двумя картинками также - мы всегда будем сравнивать, какая из них лучше. Только когда у нас есть три разные фотографии, мы нащупываем траекторию, при помощи которой можно представить себе множество других снимков", - считает Минккинен.

Участники научатся осмысливать последовательность в своих работах и смогут понять, как картинки взаимодействуют между собой. В течение мастер-класса, участникам покажут снимки других фотографов, чтобы вдохновиться "силой трех".

Для посещения мастер-класса необходима регистрация (в заявке необходимо указать ФИО, контактный телефон, обратный e-mail).

Начало – в 12.00, стоимость билетов - 6000 рублей.