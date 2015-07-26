Мэр Москвы открыл 4-й фестиваль "Русское поле"

Фестиваль "Русское поле" проходит в музее-заповеднике "Царицыно"

В музее-заповеднике "Царицыно" проходит фестиваль славянского искусства "Русское поле", сообщает телеканал "Москва 24". Фестиваль помогает популяризировать русскую культуру, сохранять и развивать народные традиции. На церемонии открытия присутствовали Сергей Собянин и патриарх Кирилл.

"Тысячу лет тому назад не было ни Москвы, ни Санкт-Петербурга, ни тех городов и всей нашей огромной страны. Но именно тысячу лет тому назад закладывалась та идеология, которая стала объединяющей для нашего великого государства. Идеология созидания, добра и справедливости. И мы эту великую дату отмечаем и словом, и делом", - сказал мэр Москвы.

На фестивале гостей и жителей Москвы ждет знакомство с творчеством музыкантов, фольклорных коллективов, народных мастеров и художников из десятков регионов России.

В рамках фестиваля добровольцы Москвы, участники Движений "Сорок Сороков" и "Общее дело» возводят храм, который получил название "обыденный". Он полностью деревянный, без единого гвоздя.



К участию допускаются все желающие, но только после профессионального инструктажа по технике безопасности. К волонтерам присоединились музыканты из популярной группы "Ярило зной".

Напомним, столица 26 июля отмечает День крещения Руси и тысячелетие со дня упокоения крестителя страны - святого князя Владимира. Фестиваль "Русское поле" является одним из центральных событий празднования Крещения Руси.

Программа фестиваля включает выступление 45 творческих коллективов и монастырских хоров, в том числе кубанского казачьего хора, Русского народного хора имени Пятницкого, хоров Сретенского и Свято-Данилова монастырей. Музыкальной кульминацией события станет выступление Большого русского хора под управлением главного военного дирижера России генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

Для посетителей фестиваля откроется ярмарка ремесел и промыслов с участием региональных мастеров декоративно-прикладного искусства.

Кроме того, повара целый день будут готовить исконно русскую трапезу, при этом используя различные рецепты: от традиционных из центральных регионов России до рыбной ботвиньи, которую готовили на Севере и Северо-Западе. Заправят окрошку по желанию вятским квасом, айраном, кефиром или бульоном.

На фестивали также можно будет приобрести мед, тульские пряники, белевскую пастилу, тверские леденцы и многое другое.