Почти 14 километров велодорожек появится в парке "Царицыно"

В парке "Царицыно" проложат почти 14 километров велодорожек

В парке "Царицыно" планируется проложить почти 14 километров велодорожек. Веломаршрут пройдет от Липецкой улицы до Шипиловского проезда.

На выполнение работ по устройству веломаршрута департамент Москвы по конкурентной политике объявил тендер. Начальная (максимальная) цена контракта составляет почти 80,2 миллиона рублей, говорится на портале госзакупок.

Исполнителю работ также предстоит провести санитарную вырубку деревьев, посадить новые деревья и кустарники, заменить старые малые архитектурные формы на новые, а также установить цветники.

Напомним, в мае в Москве появятся пункты велопроката в европейском стиле. То есть взять велосипед можно будет в одном пункте, а вернуть ‒ в другом. Первые полчаса кататься можно будет бесплатно, а за последующее время придется платить. Кроме того, в мае откроется портал для велосипедистов velo.mos.ru.