17 сентября 2014, 12:57

Сказки братьев Гримм прочитают в "Царицыно" под музыку оркестра

Иллюстрация Германа Фогеля

28 сентября в музее-заповеднике "Царицыно" начинается цикл детских музыкальных программ "Сказки братьев Гримм". Откроется он концертом "Гензель и Греттель".

На концерте актриса Алла Миронова в сопровождении ансамбля солистов Sebastian прочтет сказку "Гензель и Греттель". Под музыку Моцарта, Шуберта, Гайдна и Глюка зрители вместе с героями пройдут через лес, встретят ведьму из пряничного домика и найдут путь домой.

Концерт пройдет 28 сентября в Казаковском зале Большого дворца. Начало в 12.00.

Представление рассчитано на детей от трех лет.

Следующие концерты в рамках цикла "Сказки братьев Гримм" состоятся:

  • 5 октября – "Храбрый портняжка";
  • 2 ноября – "Бременские музыканты";
  • 7 декабря – "Госпожа метелица".


