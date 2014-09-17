Сказки братьев Гримм прочитают в "Царицыно" под музыку оркестра

Иллюстрация Германа Фогеля

28 сентября в музее-заповеднике "Царицыно" начинается цикл детских музыкальных программ "Сказки братьев Гримм". Откроется он концертом "Гензель и Греттель".

На концерте актриса Алла Миронова в сопровождении ансамбля солистов Sebastian прочтет сказку "Гензель и Греттель". Под музыку Моцарта, Шуберта, Гайдна и Глюка зрители вместе с героями пройдут через лес, встретят ведьму из пряничного домика и найдут путь домой.

Концерт пройдет 28 сентября в Казаковском зале Большого дворца. Начало в 12.00.

Представление рассчитано на детей от трех лет.