Посетителей "Русского поля" покатают на исторических судах

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

На фестивале "Русское поле" посетители смогут совершить водную прогулку на древнерусской ладье или ботике Петра I. Около 30 деревянных судов спустят на воду Верхнего Царицынского пруда в музее-заповеднике "Царицыно", сообщает mos.ru.

Площадка с водными развлечениями будет называться "Речной вокзал". На воду спустят суда, копирующие русские ладьи, ботики и лодки разных исторических эпох. Управлять флотилией доверили специально обученным реконструкторам из военно-исторических и морских клубов.

Пассажиры смогут бесплатно прокатиться с одного берега Верхнего Царицынского пруда на другой. Один из причалов расположится со стороны Оперного дома. Оттуда можно будет добраться до второго причала на 1-й Радиальной улице, обогнув Птичий остров.

Так, среди судов, на которых можно покататься, есть точная реплика парусно-гребного ботика Екатерины II, на котором императрица совершала водные прогулки в Царском Селе. Также можно будет поплавать на копии ботика Петра I.

По Верхнему Царицынскому пруду будут курсировать две древнерусские ладьи. Каждая из них может вместить до 20 человек.

Фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет в Москве уже в пятый раз. Приедут гости и официальные делегации из 46 регионов России.

Фестиваль "Русское поле – 2015", также состоявшийся в музее-усадьбе "Царицыно", имел большой успех. Мероприятие посетили более 200 тысяч человек, приехали делегации из 38 регионов России, участниками фестиваля стали более 3500 человек.