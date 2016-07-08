За праздником в честь Дня семьи можно будет проследить через "Окно в город"

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

9 и 10 июля пользователи сервиса "Окно в город" смогут наблюдать за праздничными мероприятиями, приуроченными ко Дню семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

Прежде всего, сервис будет следить за событиями в музее-усадьбе Царицыно. Все, что произойдет на там – можно будет увидеть с трех различных ракурсов. Также специальные мероприятия запланированы на городских площадях и пешеходных улицах – на странице сервиса пользователи увидят ключевые точки гуляний: Тверскую, Триумфальную, Пушкинскую, Манежную и Болотные площади.

Трансляция с камер городской системы видеонаблюдения позволит оценить загруженность площадок и продумать маршрут прогулки. Подробную программу праздника москвичи могут найти на сайте Москвы mos.ru и официальных интернет-страницах городских парков.

Также в выходные на странице сервиса "Окно в город" продолжится онлайн-трансляция фестиваля "Московское мороженое", который проходит более чем на 30 площадках.

В России День семьи, любви и верности стал праздником в 2008 году по инициативе президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой. В этом году праздничные мероприятия пройдут 9–10 июля на 27 городских площадках. Главной из них станет музей-заповедник Царицыно.

Официальная дата праздника – 8 июля. В Русской православной церкви он отмечается как День памяти Петра и Февронии.