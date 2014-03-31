Нулевая ничья в столичном дерби и назначение тренера хоккейной сборной

Фото: ИТАР-ТАСС

Серебряный чемпионат мира для российских фигуристов и ничейный результат в дерби "Локомотив" - "Спартак", провал СКА в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, а также анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

События в Москве

В четверг, 27 марта, футболисты столичного ЦСКА оформили выход в полуфинал Кубка России. В четвертьфинальном поединке армейцы не без труда обыграли грозненский "Терек" - 1:0. В основное время команды не смогли поразить ворота друг друга, и лишь на 111-й минуте защитник "красно-синих" Георгий Щенников открыл счет. Времени для ответного гола грозненцам не хватило.

В итоге, москвичи в полуфинале встретятся с "Краснодаром", матч пройдет 16 апреля. Вторую пару составили "Ростов" и "Луч-Энергия".



Центральным матчем прошедшего тура российской футбольной премьер-лиги стало столичное дерби – "Локомотив" принимал "Спартак". Команды подошли к поединку в совершенно разном настроении. "Железнодорожники" возглавляли турнирную таблицу, опережая "Зенит" на три очка, а спартаковцы все никак не могут определиться с главным тренером. В начале недели стало известно, что до конца сезона "красно-белых" будет тренировать Дмитрий Гунько. Намечавшийся переход тренера "Амкара" Станислава Черчесова в "Спартак" сорвался, а никого другого руководство клуба, видимо, пока не видит в качестве тренера.

Итоговую нулевую ничью спартаковцы могут занести себе в актив. Не показав какой-то вразумительной игры, "Спартак" смог набрать одно очко и продолжает бороться за призовую тройку. Да, шансы на чемпионство у москвичей все еще есть, однако для этого необходимо выдать серию побед в оставшихся 7 матчах, но предпосылок к этому не видно.

Фото: ИТАР-ТАСС

Что касается "железнодорожников", то теперь они опережают "Зенит" лишь на одно очко (петербургская команда свой матч у "Амкара" выиграла - 2:1), и каждая следующая неудача может обернуться потерей первого места. В матче со "Спартаком" подопечные Леонида Кучука переиграли своего соперника, но плохая реализация моментов, а также мастерство и фарт вратаря соперника Андрея Диканя, не позволили "Локомотиву" завершить матч в свою пользу.

Также стоит отметить возвращение в ворота спартаковцев Диканя. Голкипер, не игравший в основе с 26 мая 2013 года, пару раз по-настоящему спас свою команду. Да и везение было на его стороне, что для вратаря немаловажно.

Еще один столичный клуб, "Динамо", уверено переиграл на выезде "Томь". Пропустив гол от томичей в начале второго тайма, "бело-голубые" после этого отправили в ворота хозяев поля три мяча и оформили победу. Благодаря этому успеху динамовцы теперь занимают третье место, опережая идущий четвертым "Спартак" на два очка. Закрывает 23-й тур поединок между ЦСКА и "Волгой", который состоится сегодня, 31 марта.



Продолжают успешное выступление в Топ-16 Евролиги армейские баскетболисты. На сей раз москвичи оставили не у дел немецкую "Баварию". Захватив лидерство в самом начале поединка, ЦСКА не отдал инициативу сопернику до финальной сирены. Определяющей в матче стала третья четверть, которую подопечные Этторе Мессины выиграли с преимуществом +13. В итоге - 77:70 в пользу "красно-синих". Самым результативным игроком в составе армейцев стал Сонни Уимз, набравший 15 очков. Что касается турнирного положения, то вместе с мадридским "Реалом" ЦСКА возглавляет турнирную таблицу группы F. Обе команды одержали по 10 побед и потерпели по 2 поражения.

События в мире

В Континентальной хоккейной лиге определились все участники полуфинальных серий. В Западной конференции за выход в финал Кубка Гагарина поспорят пражский "Лев" и ярославский "Локомотив". Матчи пройдут 2, 4, 6, 8, если понадобится - 10, 12 и 14 апреля. На Востоке сильнейшего выявят магнитогорский "Металлург" и уфимский "Салават Юлаев". Встречи состоятся 3, 5, 7, 9, если понадобится - 11, 13 и 15 апреля.

Главной неожиданностью четвертьфинальных серий стал вылет СКА из розыгрыша плей-офф. Петербуржцы считались одними из главных претендентов на Кубок Гагарина, однако подопечные Юкки Ялонена были остановлены ярославским поездом. Сначала в первом раунде игр на вылет "железнодорожники" выбили из плей-офф действующего чемпиона – московское "Динамо". Следующей жертвой "Локомотива" стал СКА. При этом ярославцам даже не понадобились все семь матчей. Выиграв пятый поединок в Санкт-Петербурге, дома "Локомотив" не позволил СКА забросить хотя бы одну шайбу. В итоге, счет в серии 4:2, и СКА отправляется в отпуск.





Фото: ИТАР-ТАСС

Что касается остальных полуфиналистов Кубка Гагарина, то "Лев" переиграл "Донбасс" (счет в серии 4:2), "Магнитка" легко разобралась с "Сибирью" (4:0), а уфимские хоккеисты оказались сильнее астанинского "Барыса" (4:2).

Главной хоккейной новостью прошлой недели стало назначение теперь уже экс-тренера "Динамо" Олега Знарка на поста главного тренера сборной России по хоккею. По словам главы ФХР Владислава Третьяка, другой кандидатуры в федерации и не рассматривали. Генеральным менеджером сборной стал гендиректор "Динамо" Андрей Сафронов.

В тренерский штаб сборной вошло еще несколько человек из московского клуба - Харийс Витолиньш и Владимир Федосов, а также тренер вратарей Рашид Давыдов. Напомним, что прежний тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов покинул свой пост 5 марта. Под началом бывшего тренера казанского "Ак Барса" сборная России выиграла чемпионат мира-2012, на ЧМ-2013 вылетела на стадии 1/4 финала. На Олимпийских играх в Сочи российская команда дошла до четвертьфинала, где уступила сборной Финляндии со счетом 1:3.

На прошлой неделе в Японии завершился чемпионат мира по фигурному катанию. Сразу отметим, что в качестве зрителей за происходящим решили понаблюдать некоторые из триумфаторов сочинской Олимпиады. Среди них - пара Татьяна Волосожар и Максим Траньков, а также Аделина Сотникова.

Половину золотых медалей на мировом первенстве завоевали хозяева турнира – японцы. В мужском одиночном катании первенствовал чемпион Сочи Юдзуру Ханю, который обошел соотечественника Тацуки Матиду и двукратного чемпиона Европы Хавьера Фернандеса. Российский фигурист Максим Ковтун не смог попасть в призеры и занял четвертое место.

У женщин победительницей стала японка Мао Асада, которая лидировала после короткой программы. Она также лучше всех исполнила произвольную программу. Второе место заняла россиянка Юлия Липницкая, на третью ступень пьедестала поднялась итальянка Каролина Костнер. Кроме того, еще одна россиянка Анна Погорилая заняла четвертое место. В шаге от подиума остановилась и российская танцевальная пара Елена Ильиных/Никита Кацапалов. Напомним, что в Сочи они показали третий результат, однако на чемпионате мира повторить или превзойти свой олимпийский результат не смогли.

Юлия Липницкая. Фото: ИТАР-ТАСС

В соревнованиях спортивных пар россияне Ксения Столбова и Федор Климов завоевали серебряную награду. Они уступили лишь немецкой паре Алена Савченко/Робин Шолковы. Третьими стали канадцы Меган Дуамель и Эрик Рэдфорд. В танцах на льду золото выиграли итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте. Второе место заняли канадцы Кэйтлин Уивер и Эндрю Пойе, третье - французы Натали Пешала и Фабиан Бурза.

В выходные в Малайзии прошел второй этап чемпионата "Формулы-1". Эта гонка показала, что на данный момент лучше всех к чемпионату готовы гонщики команды Mercedes. Льюис Хэмилтон пришел к финишу первым, а компанию на подиуме ему составил партнер по команде Нико Росберг. Третьим стал действующий чемпион мира Себастьян Феттель, представляющий команду Red Bull. Что касается единственного россиянина в королевских гонках, то Даниил Квят завершил гонку на 10-м месте, чем порадовал боссов команды своей команды Toro Rosso.

Что посмотреть на этой неделе

1 и 2 апреля в футбольной Лиге чемпионов пройдут первые четвертьфинальные матчи. Мюнхенская "Бавария" отправится в Англию в гости к "Манчестер Юнайтед", "Барселона" на своем поле примет мадридский "Атлетико". Другой испанский клуб - "Реал" - сыграет с дортмундской "Боруссией", а "Челси" постарается удачно завершить выездной матч против ПСЖ.



Первые матчи 1/4 финала пройдут и во втором по значимости клубном европейском турнире. В Лиге Европы в четверг, 3 апреля, состоятся следующие матчи: "Лион" – "Ювентус", "Аз Алкмар" – "Бенфика", "Базель" –"Валенсия", "Порту" – "Валенсия".

2 апреля также стартуют полуфинальные серии плей-офф в КХЛ. Хоккеисты ярославского "Локомотива" отправятся в Прагу, где сыграют с местным "Львом". А на следующий день магнитогорский "Металлург" примет на своем льду уфимский "Салават Юлаев". Матчи в обеих сериях будут проходить через день, серии продлятся до четырех побед.

Ближайший тур в российской футбольной премьер-лиге не будет богат на матчи с громкой вывеской. Так, московский "Спартак" 4 апреля сыграет с екатеринбуржским "Уралом", на следующий день ЦСКА в Самаре попытается взять три очка в игре с "Крыльями Советов". В воскресенье "Зенит" примет на своем поле "Рубин", а "Динамо" в Махачкале сразится с "Анжи". 7 апреля московский "Локомотив" встретится с нижегородской "Волгой".

Фото: M24.ru

Попрощаться с биатлонным сезоном поклонники этого вида спорта смогут в субботу, 5 апреля. В столичном спорткомплексе "Олимпийский" пройдет уже ставшая традиционной Гонка чемпионов. У мужчин участниками шоу-гонки станут Евгений Устюгов, Антон Шипулин, Мартен Фуркад и Симон Фуркад, Эмиль Хегле Свендсен, Доминик Ландертингер, Яков Фак, Бьерн Ферри, Симон Шемпп , Ондржей Моравец. У женщин свое участие подтвердили Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Тура Бергер, Дарья Домрачева, Мари Дорен-Абер, Кайса Мякяряйнен, Габриэла Соукалова, Валентина и Вита Семеренко, Селина Гаспарин.

Формат соревнований следующий: мужской и женский масс-старты, а также смешанная эстафета.

Даниил Адамов