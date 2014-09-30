Вратарь ЦСКА Акинфеев установил новый антирекорд Лиги чемпионов

Игорь Акинфеев. Фото: vesti.ru

Голкипер столичного ЦСКА Игорь Акинфеев установил новый антирекорд Лиги чемпионов. Страж ворот пропустил в 23-м матче турнира кряду, перекрыв свое собственное "достижение".

На 22-й минуте встречи в ворота "красно-синих" в матче с "Баварией" был назначен пенальти. К мячу подошел Томас Мюллер и развел снаряд и Акинфеева по разным углам.

Неудачная серия вратаря началась еще в сезоне 2006/07. В тогдашнем розыгрыше Акинфеев пропустил в двух играх подряд. С тех пор голкипер обязательно пропускает хотя бы один мяч в каждом матче Лиги чемпионов, где принимает участие.

На данный момент число игр турнира, входящих в серию Акинфеева, достигло 23. Впрочем, оно может значительно увеличиться, поскольку в этом розыгрыше Лиги чемпионов москвичи попали в одну группу с "Баварией", "Манчестер Сити" и "Ромой".

Отметим, что в первом матче турнира ЦСКА потерпел сокрушительное поражение от "Ромы" со счетом 1:5.