"Динамо" обыграло ЦСКА в столичном дерби

После гола Джуджака. Фото: ИТАР-ТАСС

На "Арене Химки" состоялось столичное дерби между ЦСКА и "Динамо", проходившее в рамках десятого тура чемпионата России по футболу. Победу со счетом 2:0 одержали "бело-голубые".

В первом тайме игровым преимуществом владел ЦСКА. У ворот подопечных Дана Петреску постоянно возникали опасные моменты. Но забили первыми отнюдь не армейцы.

На 38-й минуте после грубой ошибки Расмуса Эльма, отдававшего пас голкиперу, Балаж Джуджак поразил ворота Игоря Акинфеева.

ЦСКА сразу активизировался и мог сравнять счет уже через две минуты, но после удара все того же Эльма мяч попал в штангу ворот Березовского.

Во втором тайме ситуация на поле изменилась и инициативой завладели динамовцы. На 51-й минуте Кокорин неотразимо пробил из-за пределов штрафной - 2:0.

Спустя пять минут армейцы остались вдесятером - Алан Дзагоев решил наказать Уилкшира за грубую игру при помощи кулаков и был удален с поля.

После этого у ЦСКА совсем расклеилась игра, и в оставшееся время скорее "Динамо" было ближе к тому, чтобы забить третий мяч.

ЦСКА сохраняет за собой первую строчку в турнирной таблице, по крайней мере, до матча "Анжи" - "Волга", а "бело-голубые" одерживают вторую подряд победу в чемпионате и поднимаются на 12-е место.