Спорт за неделю: чемпионат мира по фигурному катанию и травма Акинфеева

Беспредел черногорских фанатов и золотая медаль Елизаветы Туктамышевой на ЧМ по фигурному катанию, три овертайма в армейском финале и анонс предстоящих событий – в еженедельной рубрике M24.ru.

Россия с Черногорией так и не доиграли

Поединок 5-го тура отборочного турнира Евро-2016 между сборными России и Черногории закончился скандалом. А точнее, сам поединок так и не был завершен из-за ужасного поведения болельщиков черногорской команды. Уже на второй минуте матча травму получил вратарь российской сборной Игорь Акинфеев. Кто-то из болельщиков, расположившихся за воротами сборной России, бросил на поле петарду, которая попала в голкипера.

Акинфеев получил травму (ожог и сотрясение мозга) и покинул поле на носилках. Матч был остановлен и возобновился лишь спустя 35 минут. Решение о возобновлении встречи принимал лично президент УЕФА Мишель Платини.

Однако матчу не суждено было завершиться. В середине второго тайма болельщики Черногории начали жечь файера после того, как Роман Широков не сумел реализовать пенальти, назначенный за снос Александра Кокорина. Кроме того, Дмитрий Комбаров, выбрасывавший аут с левого фланга, сигнализировал главному судье о брошенном в него постороннем предмете. Им оказался нож.

В итоге арбитр принял решение прекратить встречу. Теперь черногорцам грозит техническое поражение со счетом 0:3.

Фанат, бросивший петарду в Акинфеева, был вскоре задержан. Им оказался житель Подгорицы Лука Лазаревич. Болельщик попросил извинения за свой поступок у пострадавшего игрока, его команды, сборной Черногории, а также у всей страны.

Золото Туктамышевой

В воскресенье в Шанхае завершился очередной чемпионат мира по фигурному катанию. Сборная России завоевала на этом турнире две медали – столько же, сколько было на предыдущих четырех мировых первенствах. Однако сейчас в активе нашей команды золото в женском одиночном катании. Такого не случалось с 2005 года.

В этот раз россиянки вполне могли претендовать на весь пьедестал турнира. Все лидеры прошлого года нынешний сезон либо пропустили полностью, либо частично: это и Аделина Сотникова, и японка Мао Асада, и итальянка Каролина Костнер, и завершившая карьеру кореянка Ким Ю На.

Наибольшее надежды сборной России были связаны с Елизаветой Туктамышевой и Еленой Радионовой. Стоит отметить, что по ходу короткой программы Туктамышева исполнила тройной аксель и стала четвертой фигуристкой в истории, которой этот элемент покорился на чемпионате мира (после японки Мидори Ито, американки Тони Хардинг и Мао Асады). После первого танца Туктамышева шла четвертой, несмотря на хорошо исполненную программу. Однако в произвольной программе Елизавета выступила практически идеально, что и позволило ей выиграть золото.

Что касается Радионовой, то Елена приболела по ходу турнира, что и привело к некоторым помаркам в произвольной программе. Между двумя россиянками на подиум смогла вклиниться японка Сатоко Мияхаре. Еще одна представительница России - Анна Погорилая – выступила неудачно, заняв только 13 место.

Елизавета Туктамышева. Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Шансы на медали были у сборной России и в мужском одиночном катании. Однако Максим Ковтун провалил выступление, в короткой программе и вовсе оказавшись на 16-м месте. В произвольном танце Максим немного "отыгрался", став седьмым. Другой россиянин - Сергей Воронов, в свою очередь, в итоговом протоколе занял 13-е место.

Единственной надеждой в парном катании для России были Юко Кавагути и Александра Смирнова. Вернувшись после травмы, Кавагути и Смирнов стали претендовать на лидерство сборной. Но ошибки в произвольной программе отбросили россиян от пьедестала.

ЦСКА делает неплохой задел в серии со СКА

В Континентальной хоккейной лиге продолжаются матчи плей-офф. На прошлой неделе стартовали финальные серии конференций. На Западе ЦСКА дважды обыграл петербургский СКА и повел в серии 2:0. Если первый матч москвичи выиграли всухую (3:0), то второй поединок получился гораздо более драматичным.

Для выявления победителя командам потребовалось целых три овертайма. Первыми в игре отличились хоккеисты гостей – Евгений Дадонов удачно сыграл на добивании и реализовал численное преимущество. "Красно-синим" удалось отыграться во второй трети матчи, когда цели достиг бросок Никиты Зайцева в большинстве.

На шестой минуте третьей двадцатиминутки питерские армейцы снова вышли вперед благодаря голу Артемия Панарина. Однако вскоре москвичи выравняли положение: Роман Любимов с пятака пробил Микко Коскинена.

В итоге игра перешла в овертайм. В первом дополнительном периоде соперники создали много голевых моментов, но вратари сохранили свои ворота на замке. В следующем двадцатиминутном отрезке СКА получил право на буллит после умышленного сдвига ворота, но Червенка штрафной бросок не реализовал. Победную шайбу московскому ЦСКА удалось забить в третьем овертайме, отличился Роман Любимов, оформивший дубль.

Теперь серия переезжает в Санкт-Петербург, где у СКА не будет права на ошибку.

В финальной серии на Востоке также счет 2:0. Казанский "Ак Барс" выиграл оба матча на своей площадке против "Сибири".

Удачная квалификация для Квята

Российский гонщик Red Bull Даниил Квят отлично выступил в квалификации второго этапа Формулы-1 – Гран-при Малайзии. Наш соотечественник показал пятый результат – лучший для себя в "королевских гонках". Однако в гонке забраться так высоко не удалось. Россиянин пришел к финишу девятым.

Победителем гонки стал немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель, который опередил представителей Mercedes Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга. Отметим, что Феттель выиграл гонку впервые с ноября 2013 году, когда победил на этапе в Бразилии. А Ferrari в последний раз выигрывала и вовсе в мае 2013 года - Алонсо победил на Гран-при Испании.

В общем зачете продолжает лидировать Льюис Хэмилтон, на его счету 43 балла. Его преследует Феттель с 40 баллами. На счету Даниила Квята два очка.

Стоит добавить, что гонщик Toro Rosso Макс Ферстаппен побил рекорд Даниила Квята, финишировов на седьмом месте. Представитель Нидерландов стал самым молодым пилотом, которому удалось завоевать очки в Формуле-1. Он набрал их в возрасте 17 лет и 179 дней. Квят в свою очередь первые очки взял в возрасте 19 лет, 10 месяцев и 18 дней.

Что посмотреть на этой неделе

После перерыва на матчи сборных в ближайшие выходные возобновляется чемпионат России по футболу. Центральным матчем тура станет противостояние первой и второй команды сезона – "Зенита" и ЦСКА. Поединок пройдет 5 апреля на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге.

Кроме того, 4 апреля на стадионе "Арена Химки" состоится московское дерби – "Динамо" примет "Локомотив". А столичный "Спартак" на своей арене встретится с краснодарской "Кубанью".

3 апреля очередной матч Топ-16 Евролиги проведут баскетболисты ЦСКА. На сей раз соперником "красно-синих" станет греческий "Олимпиакос". В турнирной таблице Евролиги армейцы делят первое место с турецким "Фенербахче-Улкер". Обе команды одержали по 10 побед и дважды проиграли. И, соответственно, досрочно обеспечили себе место в плей-офф.

Продолжаются матчи в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В финале Западной конференции встречаются ЦСКА и СКА, москвичи выигрывают в серии 2:0. Теперь два матча пройдут в Санкт-Петербурге, "красно-синие" могут оформить выход в финал Кубка Гагарина уже в этих поединках. Встречи пройдут 30 марта и 1 апреля.