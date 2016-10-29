Форма поиска по сайту

29 октября 2016, 20:29

Спорт

"Спартак" обыграл ЦСКА в московском дерби

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Футбольный клуб "Спартак" обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках 12-го тура чемпионата России. Поединок закончился со счетом 3:1 в пользу "Спартака".

Матч проходил на стадионе "Открытие Арена" в Тушине. Армейцы вышли на поле в ранге действующих чемпионов и победителей предыдущего дерби. По результам матча "Спартак" набрал 28 очков и остался на первом месте. У ЦСКА после 12 игр 21 очко.

Матч на несколько минут прерывался из-за использования болельщиками пиротехники. Болельщики ЦСКА стали кидать фаеры в фанатов "Спартака". Ненадолго над полем повисла густая пелена дыма от фаеров.

По итогам встречи полиция задержала около ста человек. В числе задержанных люди, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, и те, кто пытался пронести на матч запрещенные предметы. Во время самого матча полиция пресекла несколько стычек между фанатами футбольных команд.

ЦСКА футбол Спартак чемпионат России новости спорта

