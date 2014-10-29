ЦСКА обыграл "Торпедо" и вышел в 1/4 финала Кубка России

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

В матче 1/8 финала Кубка России футболисты столичного ЦСКА обыграли "Торпедо" и вышли в следующий раунд турнира. Встреча, состоявшаяся в Подольске, завершилась со счетом 2:0 в пользу "красно-синих".

Распечатать ворота "черно-белых" армейцы смогли уже на 13-й минуте, отличился Константин Базелюк. Еще до перерыва преимущество ЦСКА удвоил Алан Дзагоев, который отметился голом на 39-й минуте.

За 10 минут до конца встречи торпедовцы имели неплохую возможность отквитать один мяч, но сначала Кирилл Набабкин не дал замкнуть передачу на дальней штанге, а затем после розыгрыша углового точности не хватило Адаму Кокошке.

В итоге подопечные Леонида Слуцкого одерживают победу и в четвертьфинале турнира сыграют с победителем пары "Краснодар" - "Крылья Советов".

Напомним, что контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал ЦСКА за необеспечение безопасности на матче 1/2 финала Кубка России-2013/14 с "Краснодаром" проведением ближайшего домашнего матча Кубка России на нейтральном поле, и встреча с "Торпедо" состоялась на стадионе "Труд" в Подольске.