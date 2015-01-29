ЦСКА продаст нападающего Сейду Думбия в "Рому"

Сейду Думбия (второй справа) во время исполнения штрафного удара. Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Итальянская "Рома" достигла договоренности с московским ЦСКА по поводу перехода нападающего Сейду Думбия. Футболист перейдет в стан "волков" на правах аренды с возможностью выкупа трансфера, сообщает "Спорт-Экспресс".

Осталось достигнуть договоренности между итальянским клубом и игроком.

В настоящее время Думбия находится в расположении сборной Кот-д'Ивуара, за которую выступает на Кубке африканских наций. Контракт форварда с ЦСКА истекает в июне 2016 года.

Отметим, что 22 января "красно-синие" объявили о подписании контракта со шведским нападающим Алибеком Алиевым. Соглашение рассчитано на 5 лет, форвард прошел медосмотр в столичном клубе.

18-летний нападающий юношеской сборной Швеции ранее выступал за "Эльфсборг".