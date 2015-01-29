Московский ЦСКА одержал пятнадцатую победу подряд в Евролиге

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Московские армейцы продлили свою победную серию в баскетбольной Евролиге. Теперь она составляет 15 матчей. В очередном поединке подопечные Димитриоса Итудиоса в овертайме обыграли "Нижний Новгород" - 103:95.

Встреча получилась очень упорной. Перед последней четвертью "красно-синие" вели с разницей в семь очков, но не смогли удержать преимущество. Основное время матча завершилось вничью - 88:88.

В овертайме точнее оказались баскетболисты ЦСКА. Вовремя разыгрался Милош Теодосич, чье трехочковое попадание склонило чашу весов в сторону "красно-синих". Итоговый счет поединка - 103:95.

Самым результативным игроком встречи стал как раз Теодосич, набравший 25 очков. 22 результативных балла записал на свой счет форвард Андрей Воронцевич.

Отметим, что ЦСКА с пятью победами возглавляет турнирную таблицу в группе F. Впрочем, не только армейцы могут похвастаться игрой без осечек - ни одного поражения не потерпел и греческий "Олимпиакос".