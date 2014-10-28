Пять хоккеистов столичного ЦСКА вошли в состав сборной России на Кубок Карьяла

Александр Радулов. Фото: ТАСС/ Станислав Красильников

Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал окончательный состав команды на матчи первого этапа Евротура - Кубок Карьяла, который пройдет с 6 по 9 ноября в Финляндии, сообщает официальный сайт ФХР.

Игроки представляют 12 клубов Континентальной хоккейной лиги, наибольшее количество хоккеистов в сборную делегирует московский ЦСКА - пять: вратаря Станислава Галимова, защитников Никиту Зайцева и Богдана Киселевича, нападающих Сергея Андронова и Александра Радулова.

Полностью состав сборной России на Кубок Карьяла выглядит следующим образом:

Вратари: Станислав Галимов (ЦСКА), Василий Кошечкин ("Металлург" Мг), Илья Сорокин ("Металлург" Нк);

Защитники: Виктор Антипин ("Металлург" Мг), Никита Зайцев, Богдан Киселевич (оба - ЦСКА), Евгений Медведев ("Ак Барс"), Андрей Миронов ("Динамо" М), Роман Рукавишников ("Атлант"), Никита Пивцакин ("Авангард"), Максим Чудинов (СКА);

Нападающие: Егор Аверин, Даниил Апальков (оба - "Локомотив"), Павел Бучневич ("Северсталь"), Николай Жердев ("Динамо" М), Илья Зубов ("Адмирал"), Сергей Калинин ("Авангард"), Владислав Каменев ("Металлург" Мг), Илья Ковальчук (СКА), Денис Кокарев ("Динамо" М), Ярослав Косов ("Металлург" Мг), Артемий Панарин (СКА), Кирилл Петров ("Ак Барс"), Сергей Андронов, Александр Радулов (оба - ЦСКА), Антон Слепышев ("Салават Юлаев"), Сергей Шмелев ("Атлант").

Как отметил генеральный менеджер сборной Андрей Сафронов, процесс формирования состава был непростым, но в сборной постарались учесть пожелания заинтересованных сторон, в первую очередь клубов.

"Второго ноября вечером игроки заезжают в Новогорск на сбор. Третьего у нас тесты, пресс-конференция, день открытых дверей. Вечером, скажем, игроки ЦСКА и "Магнитки" получат разрешение вернуться в клубы и провести четвертого числа свои матчи регулярного чемпионата КХЛ - в Москве и Хельсинки.

5 ноября национальная команда улетает в Швецию на вынесенную игру Кубка Карьяла. 6 ноября на первый матч сборной на Евротуре, увы, поставлена супервстреча СКА - "Металлург" Магнитогорск, поэтому хоккеисты этих двух команд пропустят матч в Швеции. Они смогут вернуться в сборную - за счет клубов - уже на следующий день, то есть на два финских матча Кубка Карьяла", - рассказал Сафронов.