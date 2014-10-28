УЕФА сократил количество матчей ЦСКА без зрителей с трех до двух

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Апелляционный комитет УЕФА принял решение смягчить наказание футбольному клубу ЦСКА и сократил количество домашних матчей в еврокубках без зрителей с трех до двух, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Санкции по третьему матчу были заменены на условный пятилетний испытательный срок, а сумма штрафа была сокращена с 200 тысяч до 100 тысяч евро.

Таким образом, ЦСКА проведет последний домашний матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов с "Ромой" при пустых трибунах. Кроме того, гостевые трибуны будут закрыты на матчах с "Манчестер Сити" и "Баварией".

Такое наказание связано с беспорядками, устроенными болельщиками столичного клуба во время матча группового этапа Лиги чемпионов с итальянской "Ромой" в Риме.

После игры в отношении ЦСКА было открыто дело из-за расистского поведения фанатов, беспорядков на трибунах и использования болельщиками пиротехники.