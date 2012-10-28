Московские армейцы в гостях переиграли грозненский "Терек"

Фото: ИТАР-ТАСС

В Грозном на "Ахмат-арене" состоялся матч 13-го тура Российской футбольной премьер-лиги между московским ЦСКА и местным "Тереком". Гости добились волевой победы со счетом 2:1.

В первом тайме на поле шла равная игра. Хозяевам удавалось опасно угрожать воротам Акинфеева, а ЦСКА отвечал не менее грозными выпадами.

Счет был открыт уже на 8-й минуте встречи. Аилтон получил передачу из глубины поля на углу штрафной и каким-то волшебным образом оказался впереди Игнашевича. Защитник ЦСКА, который явно должен был быть первым на мяче, занял неверную позицию и позволил Аилтону опередить себя. Бразилец без раздумий ударил с острого угла и застал врасплох Акинфеева. Голкипер армейцев на удар среагировал, но как-то совсем неуверенно - мяч срикошетил в ворота.

ЦСКА немедленно пошел вперед большими силами и это дало свои плоды. На 25-й минуте Щенников навесил в штрафную армейцев, где стоял абсолютно никем не прикрытый Хонда. Японец в касание ударил по воротам и заставил капитулировать Годзюра.

После того, как счет сравнялся, на поле пошла игра на встречных курсах. Забить могла каждая команда, но в итоге до перерыва на табло так и остались единицы. Самый реальный шанс незадолго до перерыва упустили хозяева - удар Иванова не попал в створ.

Во второй половине встречи картина игры изменилась - инициатива полностью перешла к ЦСКА. Вывести гостей вперед могли Эльм, удар которого с трудом вытащил из-под перекладины Годзюр, и Цауня, не попавший в створ. Но в итоге героем встречи суждено было стать защитнику Вернблуму.

На 88-й минуте Эльм выполнил подачу со штрафного точно на голову Вернблума и последний не промахнулся. 2:1 - и чтобы сравнять счет "Тереку" не хватило ни времени, ни сил.

ЦСКА одерживает десятую победу в чемпионате России и с тридцатью очками выходит на чистое первое место.