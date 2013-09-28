ЦСКА в гостях проиграл "Тереку" - 0:2

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские армейцы в гостевом матче 11-го тура Российской футбольной премьер-лиги потерпели поражение от "Терека". Встреча завершилась со счетом 2:0.

Первый мяч был забит на 19-й минуте. Кану обыграл Василия Березуцкого и пробил в "девятку" ворот Акинфеева. За бурное празднование гола игрок хозяев получил желтую карточку.

Во втором тайме "Тереку" удалось развить преимущество. На 74-й минуте Лебеденко красивым ударом слета отправил мяч под перекладину ворот Акинфеева.

ЦСКА, несмотря на имевшиеся моменты, поразить ворота Городова так и не удалось.

"Красно-синие" остаются на четвертой строчке в турнирной таблице. Отметим, что ЦСКА не может забить уже в четвертом матче кряду - после двух подряд разгромных поражений от "Баварии" и "Спартака" подопечные Слуцкого дома не сумели забить "Анжи".