ЦСКА обыграл "Локомотив-Кубань" в Топ-16 баскетбольной Евролиги

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский ЦСКА в очередном матче Топ-16 баскетбольной Евролиги обыграл на своей площадке "Локомотив-Кубань". Итоговый счет - 94:93 в пользу армейцев.

Первую четверть подопечные Этторе Мессины выиграли с преимуществом +11 - 29:18. Однако затем отдали инициативу и позволили сопернику сравнять счет к последнему перерыву.

Финальная десятиминутка прошла в упорной борьбе, но чуть удачливее оказались "красно-синие". Самым результативным игроком матча стал армеец Милош Теодосич, набравший 25 очков. У проигравших 23 очка набрал Деррик Браун.

Эта победа позволила ЦСКА единолично возглавить группу F. Мадридский "Реал", занимающий вторую строчку, свой матч сыграет позднее. Следующий поединок в Евролиге московский клуб проведет 6 марта. Соперник - литовский "Жальгирис".