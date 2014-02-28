Кубок России по футболу: время решающих сражений

Фото: ИТАР-ТАСС

В первый день календарной весны возобновляется розыгрыш Кубка России, где на данный момент осталось определить пять участников четвертьфинальной стадии соревнований, а затем провести встречи трех заключительных раундов турнира. О перспективах столичных клубов в розыгрыше этого трофея, а также о его важности для таблицы коэффициентов УЕФА рассуждает спортивный обозреватель M24.ru Андрей Ярков.

Среди соискателей почетного трофея нынче лишь два московских клуба, но зато самых популярных. К тому же нет практически никаких сомнений в том, что как ЦСКА (являющийся прошлогодним победителем соревнований), так и "Спартак", попадут в четвертьфинал. Армейцам 2 марта предстоит домашний матч с саратовским "Соколом", а спустя десять дней после этого "красно-белые" сыграют в родных стенах против "Тосно". Напомним, что оба соперника москвичей представляют второй дивизион, который на деле является третьей в иерархии российского клубного футбола лигой.

Да и положа руку на сердце, будет крайне удивительно, если обладателем кубка станет кто-то еще, а не ЦСКА или "Спартак". Ибо из турнира уже выбыли "Зенит", "Локомотив", "Динамо" и "Рубин". При всем уважении к остальным участникам состязаний, достойную конкуренцию "красно-синим" и "красно-белым" может составить разве что "Краснодар", однако для того, чтобы попасть в финал, подопечным Олега Кононова нужно будет поочередно сломить сопротивление спартаковцев и армейцев.

Главный тренер "Спартака" Валерий Карпин. Фото: ИТАР-ТАСС

На данный момент турнирная сетка выглядит следующим образом:

Спартак"/"Тосно" (D3) - "Краснодар" ЦСКА/"Сокол" (D3) – "Терек"/"Мордовия" "Ростов" - "Ротор" (D2)/"Салют" "Томь"/"Тюмень" (D3) - "Луч-Энергия"

В нижней части сетки все идет к тому, что финалистом станет "Ростов", ну или в крайнем случае "Томь". И этот момент вызывает довольно серьезные опасения относительно состава российского секстета в очередной еврокампании (сезон 2014/15). Согласно регламенту УЕФА, в случае, если завоевавшая Кубок России команда по итогам национального чемпионата получит право на выступление в Лиге чемпионов (для России это 1 и 2 места), то путевка в Лигу Европы будет отдана финалисту.

Согласитесь, что "Спартак" вполне может завоевать кубок и при этом стать либо чемпионом, либо серебряным призером чемпионата (имеется, кстати, и вероятность, что того же способен добиться и ЦСКА). И вот тогда одним из наших представителей на международной арене станет клуб (опять же, при всем к нему уважении) явно не входящий по своим возможностям и классу в первую шестерку отечественных команд. Не утруждающие себя в изучении различных футбольных рейтингов и иерархических таблиц болельщики, возможно, порадуются за "Ростов" или "Томь" (а может быть и за "Ротор"). Однако дело вот в чем. Следующая еврокампания (сезон 2014/15) станет определяющей в споре кто - Россия или Франция - получит три путевки в Лигу чемпионов 2016/17. На данный момент мы с французами идем практически "ноздря в ноздрю" в таблице коэффициентов УЕФА, которая формирует квоты стран на указанный чуть выше сезон.

Фото: ИТАР-ТАСС

Не привыкшие смотреть дальше собственного носа некоторые болельщики, опять же, могут начинать выдвигать здесь свои "аргументы". Мол, а какая разница - две у нас будет команды или три и так далее и тому подобное - все равно дальше 1/8 финала ЛЧ пройти у кого-то вряд ли получится. Исключать именно такого развития событий, конечно, не стоит, однако разве плохо, если количество приезжающих в нашу страну грандов европейского футбола увеличится еще на треть? Разве плохо только за одну осень увидеть, скажем, в Москве и Санкт-Петербурге сразу "Барселону", "Реал" и "Баварию"? А в придачу к ним еще "Ювентус", "Бенфику" и "Аякс"! Уж, наверное, поинтереснее, чем если грядущим летом-осенью условная "Томь" сначала пройдет с превеликим трудом столь же условный "Данди Юнайтед", а в следующем квалификационном раунде ЛЕ вылетит от опять же условного "Штутгарта" и тем самым значительно ослабив российский рейтинг (в котором набранные очки делятся на число команд, стартовавших от страны во всей еврокампании), "подарит" третью "лигочемпионскую" путевку Франции.

Возвращаясь же к теме Кубка России, следует отметить, что на данный момент в его розыгрыше остались лишь три команды, ранее выигрывавшие этот турнир. И все они находятся в "верхней" части сетки. "Терек" был победителем один раз (2004 год), "Спартак" - три (1994, 1998 и 2003), а ЦСКА – семь (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011 и 2013). Именно армейцы завоевывали трофей чаще остальных. А что особенно примечательно - все их триумфы состоялись уже в текущем веке, хотя первый розыгрыш Кубка России датирован уже весьма далеким сезоном 1992/93. Вторым же в плане титулованности идет еще один московский клуб – "Локомотив". Напомним, что "железнодорожники" выигрывали Кубок страны пять раз.

Да и вообще Москва в этом турнире выступает успешнее, чем в чемпионате. Для сравнения, только четыре розыгрыша из 21-го завершились успехом представителей других городов. Дважды приз уезжал в Санкт-Петербург (1999 и 2010 годы), по разу в Грозный (2004) и Казань (2012). В чемпионате же таких случаев было уже шесть (три титула у "Зенита", два у "Рубина" и один у "Алании"). Да и по количеству различных московских триумфаторов Кубок явно превосходит чемпионат. Здесь помимо ЦСКА, "Локомотива" и "Спартака" в список входят еще "Торпедо" и "Динамо", которые завоевывали трофей в 1993 и 1995 годах соответственно. Чемпионат же ни "черно-белые", ни "бело-голубые" пока не выигрывали.

Андрей Ярков