В спорткомплексе ЦСКА состоится международный турнир по баскетболу

Фото: ИТАР-ТАСС

29 сентября в столичном спорткомплексе ЦСКА начнется V Международный турнир по баскетболу "Кубок имени Гомельского".

В турнире примут участие четыре команды: столичные армейцы, "Жальгирис" из Каунаса, греческий "Олимпиакос" и краснодарский "Локомотив-Кубань", сообщается на официальном сайте правительства Москвы.

Организаторами турнира выступают Департамент физической культуры и спорта города Москвы и Международный благотворительный фонд имени А.Я. Гомельского.

Соревнования начнутся 29 сентября в 19.40, а на следующий день, в 21.50 состоится церемония награждения победителей.

Александр Гомельский Выдающийся советский баскетбольный тренер. 16 раз приводил ЦСКА к победе в чемпионате страны. В 1991-1992 годах был президентом Российской федерации баскетбола, в 1997 году стал президентом ЦСКА. Скончался от лейкемии 16 августа 2005 года.

Выдающийся советский баскетбольный тренер. 16 раз приводил ЦСКА к победе в чемпионате страны. В 1991-1992 годах был президентом Российской федерации баскетбола, в 1997 году стал президентом ЦСКА. Скончался от лейкемии 16 августа 2005 года.