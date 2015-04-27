Спорт за неделю: прощание "Зенита" с еврокубками и провал хоккейной сборной

Фото: ТАСС/Елена Руско

Поражение "Зенита" в противостоянии с экс-тренером "Спартака" и провал сборной России по хоккею в Евротуре, выход ЦСКА в "Финал четырех" Евролиги и жеребьевка Лиги чемпионов, а также анонс предстоящих событий – в еженедельной рубрике M24.ru.

"Зенит" покидает Лигу Европы

Петербургский "Зенит" завершил выступление в еврокубках сезона 2014/15. Уступив в первом матче на выезде испанской "Севильи" со счетом 1:2, подопечные Андре Виллаш-Боаша имели неплохие шансы на выход в полуфинал Лиги Европы. Однако этой возможностью "сине-бело-голубые" не воспользовались.

В поединке на "Петровском" без пяти минут чемпион России сыграл вничью с командой Унаи Эмери – 2:2. Гости вышли вперед уже на шестой минуте встречи, когда с пенальти отличился Карлос Бакка.

Отыграться хозяевам удалось во втором тайме. После ошибки голкипера испанской команды мяч отскочил к Рондону, который отправил игровой снаряд в ворота. А на 72-й минуте "сине-бело-голубые" и вовсе повели в счете – цели достиг удар Халка.

Однако под занавес матча гости смогли вырвать ничью: мощный и точный удар нанес Кевин Гамейро.

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Последние в Евротуре – впервые за 16 лет

В субботу, 25 апреля, сборная России по хоккею дома в овертайме проиграла шведам со счетом 2:3, потерпев шестое поражение подряд в рамках Евротура, и впервые с 1999 года заняла последнее место в этом турнире. Днем ранее гости также обыграли подопечных Олега Знарка – 5:4.

Первый матч примечателен тем, что российские хоккеисты к середине второго периода пропустили пять безответных шайб, однако нашли в себе силы побороться и чуть не сравняли результат. У шведов голами отметились Элиас Линдхольм, Никлас Даниэльссон, Оливер Экман-Ларссон, Андре Петерссон и Антон Ландер. В составе сборной России дважды отличился Сергей Мозякин, по одной шайбе забросили Сергей Плотников и Александр Попов.

Субботний поединок получился более равным, командам пришлось выявлять победителя в овертайме, где сильней оказалась шведская команда.

Таким образом, сборная Швеции с 22 очками одержала победу в общем зачете Евротура. Второе место заняли финны, набравшие 17 баллов. Чехи финишировали третьими (16 очков), россияне остались четвертыми (13).

Стоит отметить, что через несколько дней (1 мая) в Чехии стартует чемпионат мира по хоккею. Действующий чемпион мира сборная России на первом этапе сыграет с командами Финляндии, США, Словакии, Норвегии, Белоруссии, Словении и Дании.

ЦСКА прерывает серию поражений, а Промес выручает "Спартак"

Центральным матчем 25-го тура российской футбольной Премьер-лиги стало противостояние "Спартака" и "Рубина", которые ведут борьбу за попадание в зону Лиги Европы. Поединок на "Открытии Арене" завершился победой "красно-белых".

Первый тайм встречи прошел с территориальным преимуществом столичной команды. Однако острых моментов практически не было. Так, выделить можно только опасные удары Кротова и Промеса. Гости, в свою очередь, больше внимания уделяли обороне и ничем опасным у ворот Реброва не отметились.

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Вторая половина игры проходила в похожем ключе, но уже в дополнительное время удача улыбнулась подопечным Мурата Якина. Вышедший на замену Юра Мовсисян сделал скидку на ход Промесу, голландец вошел в штрафную, обыграл двух защитников и мощно пробил в верхний угол.

Таким образом, "Спартак" одерживает вторую победу подряд и набирает 42 очка. Девятикратные чемпионы занимают шестую строчку в турнирной таблице, однако отстают от идущего третьим ЦСКА на пять баллов.

Безвыигрышную серию прервал в эти выходные столичный ЦСКА: армейцы обыграли московское "Торпедо". На 50-й минуте счет открыл Карлос Страндберг, а через 20 минут отличился Бибрас Натхо.

Отметим, что в концовке первого тайма вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ударил игрока "Торпедо" Далибора Стевановича. После подачи углового полузащитник автозаводцев подошел к голкиперу извиниться за грубую игру, однако в ответ получил удар в челюсть. При этом судья встречи Алексей Еськов не стал удалять Акинфеева, а показал обоим игрокам по желтой карточке.

В еще одном матче тура "Динамо" на выезде сыграло вничью с "Ростовом", а "Локомотив" потерпел поражение от "Краснодара". Турнирную таблицу по-прежнему возглавляет петербургский "Зенит", на счету которого 59 очков. На восемь баллов отстает от лидера "Краснодар", на третьем месте расположились армейцы.

ЦСКА снова в "Финале четырех"

Московский ЦСКА в четвертом матче серии плей-офф баскетбольной Евролиги на выезде обыграл греческий "Панатинаикос". Поединок, проходивший в Афинах, завершился со счетом 74:55 в пользу армейцев.

Исход встречи был предрешен в первой и третьей четвертях, которые "красно-синие" выиграли с разницей +9.

Самым результативным в составе ЦСКА стал Нандо де Коло, записавший себе в актив 18 очков, а также два подбора. Дабл-дабл оформил Андрей Кириленко (13 очков, 10 подборов).

Таким образом, счет в серии до трех побед стал 3:1 в пользу ЦСКА, который в девятый раз за последние десять лет вышел в "Финал четырех". Решающие матчи в этом году пройдет в Мадриде с 15 по 17 мая.

Фото: ТАСС

Жеребьевка еврокубков

26 апреля в швейцарском городе Ньон состоялась жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов. По ее итогам сформированы следующие пары 1/2 финала: "Барселона" (Испания) – "Бавария" (Германия), "Ювентус" (Италия) – "Реал" (Испания).

Полуфинальные поединки Лиги чемпионов пройдут 5–6 и 12–13 мая, финальный матч состоится 6 июня на берлинском "Олимпиаштадион".

Кроме того, определились пары 1/2 финала в Лиге Европы: украинский "Днепр" сыграет с итальянским "Наполи", а действующий победитель турнира испанская "Севилья" встретится с другим представителем Апеннинского полуострова – "Фиорентиной".

Первые матчи состоятся 7 мая, ответные – 14 мая. Финальная встреча Лиги Европы пройдет в Варшаве 27 мая.

Что посмотреть на этой неделе

1 мая в двух чешских городах – Праге и Остраве – стартует очередной чемпионат мира по хоккею. Действующий чемпион мира сборная России на первом этапе выступит в группе B. Соперником подопечных Олега Знарка станут команды Финляндии, США, Словакии, Норвегии, Белоруссии, Словении и Дании. Первый матч россияне проведут 1 мая против сборной Норвегии.

Центральным матчем 26-го тура российской футбольной Премьер-лиги станет поединок "Зенита" и "Спартака" на стадионе "Открытие Арена" 2 мая. Из интересных поединков тура отметим встречу "Кубани" и столичного "Динамо".

Кроме того, московский ЦСКА примет "Урал", "Торпедо" встретится с "Рубином", а "Локомотив" отправится в Пермь в гости к "Амкару".