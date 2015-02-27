ЦСКА уступил на своей площадке "Фенербахче" в матче Евролиги

Фото: ТАСС/Станислав Васильев

В очередном матче Топ-16 баскетбольной Евролиги московский ЦСКА на своей площадке уступил турецкому клубу "Фенербахче-Улкер" - 75:81.

Самым результативным игроком поединка стал "армеец" Нандо де Коло, на счету которого 18 результативных баллов. Милош Теодосич отметился 14 очками, Сонни Уимз набрал 13 баллов. У гостей больше всех очков набрали Эндрю Гудлок и Ян Веселы (по 14).

34-летний Андрей Кириленко, который во вторник подписал контракт с ЦСКА, провел на площадке более 5 минут и заработал два очка.

В следующем туре ЦСКА 5 марта сыграет в гостях с испанским клубом "Лабораль".