26 ноября 2012, 12:00

Спорт

ЦСКА переиграл в гостях УНИКС в матче регулярного чемпионата ПБЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные армейцы переиграли казанский УНИКС в матче регулярного чемпионата ПБЛ, который состоялся 25 ноября. Казанцам удалось выиграть одну четверть, но этого оказалось недостаточно для победы в поединке.

Основной задел баскетболисты армейцев создали еще до перерыва. После второй четверти ЦСКА выигрывал у оппонентов со счетом 45:31, сообщает "Р-Спорт".

В третьей четверти казанцам удалось немного сократить отрыв, но в последнем отрезке игры статус-кво был восстановлен - 79:64 в пользу ЦСКА.

Самым результативным игроком матча стал форвард УНИКСА Чак Эйдсон, набравший 20 очков. В составе армейцев блеснул результативностью Сонни Уимз, на счету которого 18 баллов.

Москвичи одерживают четвертую победу подряд и продолжают возглавлять турнирную таблицу.

ЦСКА БЕКО ПБЛ

