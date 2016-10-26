Форма поиска по сайту

26 октября 2016, 22:43

Владельцем футбольного клуба ЦСКА оказался сын Евгения Гинера

Фото: m24.ru/Евгений Сипко

Владельцем московского футбольного клуба ЦСКА оказался сын Евгения Гинера 36-летний Вадим, сообщает ТАСС.

Согласно опубликованной отчетности компании Bluecastle Enterprises Limited, которой принадлежит клуб, ее бенефициаром является Вадим Гинер. Он имеет 75 процентов акций организации. Компания, которая зарегистрирована в Лондоне, впервые озвучивает своего конечного бенефициара, поскольку с 2016 года этого требует британское законодательство.

Около 76 процентов акций клуба находится в залоге у Внешэкономбанка (ВЭБ), который выдал кредит на строительство нового стадиона. Как следует из отчетности, в 2015 году выручка футбольного клуба ЦСКА составила более 67 миллионов долларов.

Российский предприниматель Евгений Гинер является президентом ЦСКА с 2001 года. С этого времени красно-синие завоевали 20 титулов, в том числе шесть чемпионатов России и Кубок УЕФА. По оценке экспертов, футбольный клуб ЦСКА убыточен, его содержание ежегодно обходится в 80 миллионов долларов в год.

Осенью 2016 года открылся стадион ЦСКА, который вмещает 30 тысяч зрителей.

