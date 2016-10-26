Владельцем футбольного клуба ЦСКА оказался сын Евгения Гинера

Фото: m24.ru/Евгений Сипко

Владельцем московского футбольного клуба ЦСКА оказался сын Евгения Гинера 36-летний Вадим, сообщает ТАСС.

Согласно опубликованной отчетности компании Bluecastle Enterprises Limited, которой принадлежит клуб, ее бенефициаром является Вадим Гинер. Он имеет 75 процентов акций организации. Компания, которая зарегистрирована в Лондоне, впервые озвучивает своего конечного бенефициара, поскольку с 2016 года этого требует британское законодательство.

Около 76 процентов акций клуба находится в залоге у Внешэкономбанка (ВЭБ), который выдал кредит на строительство нового стадиона. Как следует из отчетности, в 2015 году выручка футбольного клуба ЦСКА составила более 67 миллионов долларов.