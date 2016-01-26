ЦСКА потребует дисквалифицировать Ковальчука за нападение на вратаря

Фото: скриншот видео с khl.ru

Московский ЦСКА потребует дисквалификации форварда петербургского СКА Ильи Ковальчуки, умышленно ударившего по голове голкипера "красно-синих" Илью Сорокина. Об этом "Р-Спорт" заявил гендиректор столичных армейцев Игорь Есмантович.

"Этот удар Сорокину по лицу, когда он прижал шайбу, был сделан умышленно. Это не украшает хоккеиста такого уровня. И мы будем подавать жалобы в судейский комитет с учетом всех требований по регламенту КХЛ. За умышленный удар в голову", – заявил Есмантович.

Инцидент произошел в третьем периоде матча СКА – ЦСКА. После броска Ковальчук проехал мимо 20-летнего Сорокина и ударил его рукой в голову.

Однако судьи не увидели момент нарушения и не наказали форварда. Если судейский комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) докажет вину Ковальчука, ему грозит двухматчевая дисквалификация.

Напомним, московский ЦСКА выиграл у питерского СКА в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в "Ледовом", завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.