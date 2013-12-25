Московские армейцы разгромили "Витязь" в матче КХЛ

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Московские армейцы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромили подмосковный "Витязь". Встреча завершилась со счетом 5:2.

Счет был открыт на 9-й минуте поединка. Денисов нанес мощный бросок метров с шести, голкипер "Витязя" не сумел выручить свою команду.

На последней минуте первого периода гости отыгрались. Клименко отпасовал на "пятачок", откуда Зиазов беспрепятственно поразил угол ворот армейцев.

Вторая двадцатиминутка прошла с преимуществом ЦСКА. Москвичи владели инициативой, создавали много опасных моментов у ворот Лисутина и в итоге добились своего.

На 27-й минуте Радулов неожиданным броском из-под защитника застал врасплох вратаря "Витязя".

Спустя семь минут Прохоркин увеличил отрыв ЦСКА до двух шайб.

На 52-й минуте Егоршев сделал счет разгромным, а спустя две минуты Любимов воспользовался ошибкой защитника "Витязя" и отправил в ворота Лисутина пятую шайбу.

За минуту до конца Хафизуллину удалось отыграть один гол, но на большее у "Витязя" не хватило времени. Итоговый счет встречи - 5:2 в пользу ЦСКА.

После этой победы "красно-синие" поднимаются на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции.