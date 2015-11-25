ЦСКА уступил немецкому "Вольфсбургу" со счетом 0:2

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московский футбольный клуб ЦСКА уступил немецкому "Вольфсбургу" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, проходившая на "Арене-Химки", завершилась со счетом 0:2.

Оба гола в ворота ЦСКА – на 67-й и на 88-й минутах – забил нападающий Андре Шюррле.

Таким образом, ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф турнира. При этом ЦСКА сохранил шансы на третье место, дающее право весной выступить в плей-офф Лиги Европы.

В заключительном 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА на выезде 8 декабря сыграет с голландским ПСВ.